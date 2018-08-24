"Саратовские авиалинии" погасили более половины задолженности перед пассажирами

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"Саратовские авиалинии" выплатили пассажирам более 261 миллиона рублей задолженности, сообщает ТАСС.

Общая сумма долга составила 451 миллион рублей. Таким образом, авиакомпания погасила большую часть денежных средств за неиспользованные перевозки.

За неделю сумма долга сократилась на 20 миллионов рублей. На сегодняшний день пассажирам выплатили деньги за 38 315 билетов.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозчик начал выплачивать компенсации за неиспользованные пассажирами билеты.

В компании заверяли, что все обязательства будут выполнены, но дело все же потребовало вмешательства Роспотребнадзора. Как сообщили в областном управлении ведомства, специалисты помогли клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовили 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.