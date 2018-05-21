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Москва 24

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21 мая 2018, 14:34

Пассажиры внепланово севшего в Волгограде самолета прибыли в Челябинск

транспорт происшествия

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры рейса Анталья – Челябинск, совершившего внеплановую посадку в Волгограде, добрались до пункта назначения резервным бортом, сообщила пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

"Борт из Волгограда благополучно прибыл в Челябинск в 14:36 (12:36 мск), в настоящее время все пассажиры получили багаж. Запросов на оказание медицинской помощи не поступало", – цитирует представителя воздушной гавани РИА Новости.

Согласно табло аэропорта, вылет рейса в Анталью планируется в 15:40 по местному времени.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus 321 турецкой авиакомпании "OnurAir" совершил вынужденную аэропорту Волгограда по пути в Челябинск. Борт был вынужден приземлиться вечером 20 мая из-за разгерметизации. На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Одиннадцать человек не стали дожидаться запасного рейса.

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