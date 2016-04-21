В терминале "Аэроэкспресса" в Шереметьеве появился бесплатный Wi-Fi

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Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi запустили в терминале "Аэроэкспресса" в Шереметьеве. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор по внешним коммуникациям компании "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

"С сегодняшнего дня пассажиры, приезжающие в аэропорт Шереметьево на поездах "Аэроэкспресса" смогут воспользоваться высокоскоростной сетью Wi-Fi через сервис AURA", – рассказал Грабовский.

По его словам, сеть будет работать по тому же принципу, что и в метрополитене – бесплатно, но с рекламой. Для доступа в интернет пассажиру необходимо пройти обязательную идентификацию с помощью подтверждения номера мобильного телефона или авторизации через портал госуслуг.

При этом для пользователей, уже идентифицированных в других сетях "МаксимаТелеком", повторного прохождения не требуется. Пользователи, авторизовавшиеся в сети AURA, будут переадресовываться на специальную версию интерактивного портала.

"Между пассажирскими терминалами Шереметьево и терминалом "Аэроэкспресс" была реализована бесшовная зона Wi-Fi: подключившись к AURA сразу по приезду, продолжить интернет-сессию можно будет после перехода в любую зону аэропорта", – добавил гендиректор компании "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

Он отметил, что пропускная способность сети составляет 100 мегабит в секунду. "Это обеспечит высокую скорость доступа и предоставление востребованных пассажирских сервисов на базе портала: покупка билетов на "Аэроэкспресс", расписание движения и другие", – заявил Вольпе.

В свою очередь коммерческий директор "Аэроэкспресс" Рустам Акиниязов отметил, что в перспективе все терминалы компании будут обеспечены сетью Wi-Fi от "МаксимаТелеком".