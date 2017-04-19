Утвержден проект строительства трамвайных путей на площади Тверская Застава

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москомэкспертиза утвердила проект строительства трамвайного кольца на площади Тверская Застава. Новые пути проложат в рамках программы "Моя улица", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые пути появятся на Лесной улице – от 2-го Лесного переулка до площади Тверская Застава. Строительные работы планируется завершить этой осенью.

В настоящее время по Лесной улице ходят трамваи, однако до Белорусского вокзала они не доходят – пути заканчиваются тупиком. В ходе строительства нового участка тупик разберут, а уже существующую линию продлят. Рядом с Белорусским вокзалом появится разворотное кольцо.

Схема: mos.ru

На площади Тверская Застава будет построена трамвайная остановка "Белорусский вокзал". Платформа будет располагаться на одном уровне с полом остановившегося трамвая.

По новым трамвайным путям будут курсировать шестидверные трамваи нового поколения "Витязь-М", оснащенные спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля.