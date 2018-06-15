Перекрытия в выходные 16–17 июня. Что перекроют и как объехать

В Москве полным ходом идет чемпионат мира по футболу, но кроме спортивных баталий, в городе продолжают строить дороги и станции метро, а также завершают работы на инженерных сетях. Обо всех ограничениях на дорогах, которые ждут столичных водителей и не только, читайте в материале портала Москва 24.

Футбольные перекрытия

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В эти выходные в столице пройдут два матча чемпионата мира по футболу: 16 июня сыграют Аргентина и Исландия на стадионе "Спартак", а 17 июня проведут матч сборные Германии и Мексики на стадионе "Лужники". В связи с этим в дни матчей будут введены ограничения на проезд возле стадионов, а также запрещены парковки на некоторых улицах на подъезде к спортивным объектам. Подробнее обо все перекрытиях читайте в спецпроекте портала Москва 24.

Закрытие станций метро

В субботу и воскресенье для пассажиров будет закрыт участок Филевской линии метро: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" можно будет проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада". В обычном режиме подземка заработает 18 июня в 5:30. Временные ограничения необходимы для ремонта путей и других работ.

Участок Филевской линии метро закроют на выходные

На время закрытия наземного участка, пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами "КМ1" от станции метро "Киевская" и "Кунцевская" – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи. Интервал движения не превысит двух минут.

Строительство и реконструкция

Фото: transport.mos.ru

С 1 июня по 31 октября ограничили движение по двум полосам на Карамышевской набережной от дома 1, корпуса 1 до пересечения с 3-м Силикатным проездом. Также с 1 июня по 15 ноября перекрыли движение по одной полосе с введением приоритетного проезда на участке 3-го Силикатного проезда от пересечения с Карамышевской набережной до дома 4, корпуса 1. Это связано со строительными работами на северо-западе столицы.

Фото: transport.mos.ru

С 13 июня по 3 июля в связи со строительством жилого дома перекрыли Коленчатый переулок от улицы Мишина до дома 12. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться Петровско-Разумовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

С 8 по 30 июня ограничено движение на участке улицы Стромынки от станции метро "Сокольники" до дома 9, корпуса 2 по Сокольнической улице. Ограничения связаны со строительством станций метро.

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией Симоновской набережной введены следующие ограничения движения:

с 4 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года введено поэтапное занятие одной полосы с сохранением существующего количества полос во 2-м Южнопортовом проезде от дома 7 до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом;

с 1 июня 2018 года по 20 февраля 2019 года ночью с 01:30 до 05:30 поэтапно перекрывают одну полосу во 2-м Южнопортовом проезде от дома 14/22 до дома 24, строения 2, а также в 1-м Южнопортовом проезде от владения 36, строения 4 на улице Трофимова до дома 22, строения 3 на Южнопортовой улице.

Фото: transport.mos.ru

С 10 июня по 25 августа для проезда недоступен участок Зеленоградской улицы от Фестивальной улицы до Солнечногорской улицы. Это связано со строительством Северной рокады. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться Онежской и Солнечногорской улицами.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Из-за реконструкции инженерных сетей на севере Москвы введены ограничения на участке Шебашевского переулка от дома 7 до дома 5. Перекрытия действуют по 25 августа.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с 8 по 30 июня в связи с проведением инженерных работ на Головинском шоссе ограничат движение в районе дома 10а, строения 3.