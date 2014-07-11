У "Пролетарской" из-за предмета на трамвайных путях ограничили проезд

На Абельмановской улице временно ограничено движение транспорта

Около станции метро "Пролетарская" из-за подозрительного предмета в жилом доме стояли трамваи, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Задерживались составы маршрутов №№ 12, 20, 35, 40, 43 и 46. Подозрительный предмет был обнаружен у дома №5 по Абельмановской улице. В ведомстве отмечают, что было перекрыто движение от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы, в сторону центра

Территорию вокруг бесхозного предмета оцепили. В пресс-службе столичного главка полиции M24.ru сообщили, что на месте работали сотрудники МВД.

Департамент транспорта рекомендовал автомобилистам объезжать район ЧП, а пассажирам наземного общественного транспорта - пользоваться альтернативными маршрутами.

Восстановить движение удалось в 14.30.