У "Пролетарской" из-за предмета на трамвайных путях ограничили проезд

Около станции метро "Пролетарская" из-за подозрительного предмета в жилом доме стояли трамваи, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Задерживались составы маршрутов №№ 12, 20, 35, 40, 43 и 46. Подозрительный предмет был обнаружен у дома №5 по Абельмановской улице. В ведомстве отмечают, что было перекрыто движение от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы, в сторону центра
Территорию вокруг бесхозного предмета оцепили. В пресс-службе столичного главка полиции M24.ru сообщили, что на месте работали сотрудники МВД.
Департамент транспорта рекомендовал автомобилистам объезжать район ЧП, а пассажирам наземного общественного транспорта - пользоваться альтернативными маршрутами.
Восстановить движение удалось в 14.30.