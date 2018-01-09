Вдоль Дмитровки. Какими будут новые станции салатовой линии метро

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Первые технические составы прошли по новому участку Люблинско-Дмитровской линии метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые станции и сказал, что через несколько месяцев они примут первых пассажиров.

"В последние дни декабря для пассажиров был открыт второй вестибюль станции "Петровско-Разумовская", расположенный рядом с автостанцией и железнодорожной платформой. Строительство участка от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" также завершено", – сообщил глава города.

По словам мэра, 9 января состоялся технический пуск участка, а уже через несколько месяцев три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро примут первых пассажиров. Специалистам осталось лишь завершить пусконаладочные работы.

"На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии мы не заканчиваем. В ближайших планах ее продление до Лианозово, а в перспективе и в район Северный", – подчеркнул мэр столицы.

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии выделены красным кругом. Фото: stroi.mos.ru

Новые станции

Станция "Окружная" размещена вдоль Локомотивного проезда у его пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом, рядом с одноименной платформой МЖД Савеловского направления. Она будет введена в эксплуатацию с одним вестибюлем, который разместится под Гостиничным проездом. Один выход будет вести к остановке наземного пассажирского транспорта и жилой застройке, а второй выход будет интегрирован с транспортно-пересадочным узлом "Окружная" на МЦК.

Проект станции "Окружная". Фото: stroi.mos.ru

"Окружная" получила золотисто-желтые пилоны со стороны платформ. А в целом интерьер станции отсылает к Савеловской железной дороге, которая проходит поблизости. Образ железнодорожных путей создали с помощью пяти линий светильников. "Светящиеся" рельсы отражаются на своде станции и платформе. Загрузка станции в утренний час пик составит 12,6 тысячи человек, в сутки – 97 тысяч человек.



Станция "Верхние Лихоборы" размещается вдоль Дмитровского шоссе там, где к нему примыкает Бескудниковский бульвар, с двумя подземными вестибюлями, расположенными в торцах платформы.

Северный вестибюль примыкает к существующему подземному пешеходному переходу и имеет выходы на обе стороны Дмитровского шоссе: к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице, храму Святого Иннокентия митрополита Московского в Бескудниково, а также к остановкам автобусов, домам и промзоне. Южный расположен на территории природного комплекса "Долина реки Лихоборка" между Верхнелихоборской улицей и Дмитровским шоссе. Выходы также ведут на обе стороны Дмитровского шоссе.

Проект станции "Верхние Лихоборы". Фото: stroi.mos.ru

"Верхние Лихоборы" отделаны многоцветным мрамором с серыми, красными и коралловыми вкраплениями. Это самая удаленная от центра станция глубокого заложения в столичной подземке. Загрузка станции в утренний час пик составит 10,4 тысячи человек, в сутки – 80 тысяч человек.

Станция "Селигерская" размещена вдоль Дмитровского шоссе в районе развилки с Коровинским шоссе. Ее северный вестибюль совмещен с проектируемым подземным переходом, а выходы ведут на обе стороны Дмитровского шоссе к остановкам наземного пассажирского транспорта, жилой, общественной и производственной застройке. Также оттуда можно будет попасть в проектируемый паркинг.

Южный вестибюль протянулся вдоль Дмитровского шоссе у общественного центра. Он присоединяется к существующему подземному пешеходному переходу, который будет реконструирован и продлен. Выходы ведут на обе стороны Дмитровского шоссе.

Проект станции "Селигерская". Фото: stroi.mos.ru

Станция "Селигерская" находится неглубоко, поэтому архитекторы решили отказаться от массивных пилонов. Вместо них были установлены колонны со светильниками с двух сторон – всего 66 фонарей. Станцию украсили полупрозрачными витражами с эффектом струящейся воды, а также реализована концепция перетекающего пространства, которое расширяется по пути следования пассажира. Благодаря этому на станции очень просторно. Загрузка в утренний час пик составит 6,7 тыс. человек, в сутки – 52 тыс. человек.

Метро для 450 тысяч москвичей

Строительство всего северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена создаст комфортный доступ к метро для 450 тысяч жителей районов Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино. Сегодня тем, кто проживает в трех последних, приходится ехать на автобусе до станций "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал" или "Алтуфьево".

После открытия новых станций в Бескудниковском районе и Западном Дегунино будет метро. Значительно ближе оно станет и для многих жителей Восточного Дегунино. Так, для жителей районов Дмитровский и Северный время поездок по городу с использованием метрополитена сократится в среднем на 20 минут.



Кроме того, благодаря новым станциям снизится загрузка северного участка и пересадочных узлов Серпуховско-Тимирязевской линии с 67,9 тысчи человек в час пик до нормативного уровня 45-50 тыс. человек. Поездки на метро станут более комфортными для пассажиров.

Запуск северного радиуса салатовой ветки позволит снизить интенсивность движения автомобилей на Дмитровском шоссе, Огородном проезде, улице Милашенкова и местных улицах в районе новых станций.