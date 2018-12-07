Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные вновь временно закроют для пассажиров станцию метро "Ховрино". Это делают для скорейшего открытия новой станции "Беломорская". Также в эти дни продолжится строительство дорог, метро и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях в выходные, а также о том, как их объехать, – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Закрытие станций метро

Станцию метро "Ховрино" закроют 8 и 9 декабря. В это время будут готовить к открытию станцию "Беломорская". В эти выходные можно будет пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино". Для приоритетного движения автобусов сделают выделенную полосу на участке Ленинградского шоссе от улицы Фестивальная до улицы Беломорская. Также организуют 100-метровый участок выделенной полосы на улице Беломорская для левого поворота на улицу Дыбенко. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник в 5:30 утра.

Кроме того, некоторые ограничения ждут пассажиров станции метро "Тушинская". Начиная с 23 часов субботы и до открытия метрополитена в воскресенье для пассажиров закроют вестибюль №2, ведущий к железнодорожной платформе "Тушино". На следующий день – 9 декабря – аналогичным образом закроют вестибюль №1, где находится выход к Волоколамскому шоссе. Изменения связаны с ремонтом пассажирской зоны.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

В районе стадиона "ВЭБ Арена" перекроют движение транспорта 8 декабря в связи с проведением футбольного матча. В этот день нельзя будет проехать по проезду Березовой Рощи – от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также по улице 3-я Песчаная – от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная. Все ограничения будут действовать с 13 до 18 часов.

"Путешествие в Рождество"

Фото: transport.mos.ru

Из-за подготовки и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыт участок Сытинского переулка. Круглосуточные ограничения действуют до 14 января следующего года на участке от Бронной улицы до Тверского бульвара. В этот раз фестиваль будет длиться в течение месяца – с 14 декабря по 13 января.

Киносъемки и другие мероприятия

Фото: transport.mos.ru

8 декабря на Краснопрудной улице в районе дома 6 по Комсомольской площади будут перекрывать крайнюю правую полосу для проведения съемок фильма. Ограничения будут временные – не более 5 минут, и продлятся с 7 до 12 часов.

Фото: transport.mos.ru

Также киносъемки пройдут в этот день в Малом Харитоньевском переулке. С 10 до 15 часов будут временно перекрывать (на срок до 5 минут) участок переулка от Мясницкой улицы до переулка Огородная Слобода.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, 8 декабря полностью перекроют проезд Девичьего Поля в связи с ведомственным мероприятием. Перекрытие будет действовать с 13 до 15 часов, от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка.

Строительство дорог, метро и зданий

Из-за строительства Большой кольцевой линии метро до 25 декабря ограничили движение в боковом проезде Аминьевского шоссе – от дома 4А до дома 2, корпуса 1, строения 5. Для автомобилей перекроют две полосы и временно расширят дорогу.

Фото: transport.mos.ru

С 30 ноября ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля следующего года ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда сделают временные расширения на дорожном участке.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре МКАД. Правда, здесь ограничили движение по одной полосе частично в каждом направлении, а также по одной из пяти полос на внутренней стороне кольцевой дороги. Изменения в движении продлятся до 28 февраля 2019 года.

Фото: transport.mos.ru

По 5 марта 2019 года ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Изменения дорожной схемы связано с продлением сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Фото: transport.mos.ru

Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли по 1 сентября 2019 года. Ограничения связаны с продлением сроков строительства Некрасовской линии метро. Перекрытие действует круглосуточно. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у метро "Авиамоторная". Для проезда в северном направлении стоит также поехать по шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

До конца года, в связи со строительством Большой кольцевой линии метро, машины не смогут проехать по одной полосе на улице Каховка – от ее пересечения с Керченской улицей до дома №13, корпуса 1. Для удобного проезда сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

Одну полосу частично перекрыли в 4-м Полевом переулке и на улице Сокольнический Вал, в районе ее пересечения с Богородским шоссе – ограничения продлятся до 31 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Также до конца года перекрыли одну полосу на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова – от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют до 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол", временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения – в Ленинградском тоннеле – от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

На некоторых улицах юго-запада столицы ограничили проезд автомобилей в связи с работами по строительству станции метро "Улица Новаторов". До 19 декабря перекрыты две полосы на участке улицы Академика Пилюгина (от дома №90/2, строения 1 до дома №95 на Ленинском проспекте) и одна полоса Ленинского проспекта в сторону улицы Гарибальди (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

До 14 декабря в связи с реставрацией здания на улице Юлиуса Фучика нельзя проехать по одной полосе в районе дома №19/18, строения 4.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

По 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

До конца 2018 года будут проходить работы по реконструкции газопровода в центре столицы. Так, нельзя будет проехать по одной полосе Самотечной улицы – от ее пересечения с Садовой-Самотечной улицей до дома №7, строения 3 (участок №1 на схеме). Ограничения коснутся и проезда по 1-му Волконскому переулку – от дома №15 до пересечения с Делегатской улицей (участок №2 на схеме). Помимо этого, до 12 марта 2019 года для проезда недоступна одна полоса на Делегатской улице – между домами №14/2 и №25 (участок №3 на схеме).

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Вплоть до 28 декабря столичным автомобилистам придется учитывать ограничение движения на участках улиц Ивана Франко и Красных Зорь. Это связано с продлением сроков работ на инженерных сетях. Ограничения затронут участок от дома 10 до дома 16, корпус 2 по улице Красных Зорь, а также пространство возле дома 26, строение 1 по улице Ивана Франко.

Фото: transport.mos.ru

В связи с работами на инженерных сетях ограничено движение по одной полосе 3-го Автозаводского проезда в районе владения 13. Ограничения действуют до 20 декабря. На время работ на этом участке обустроят временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

Также до 20 декабря ограничено движение по одной полосе участка проспекта Академика Сахарова, в районе дома 35 по Мясницкой улице. В этом районе проводят инженерные работы.