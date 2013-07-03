Движение на Измайловском бульваре перекрыли из-за ДТП

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Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на востоке Москвы, говорится в официальном твиттер-аккаунте ГУ МЧС по Москве.

ДТП произошло на пересечении 5-ой Парковой улицы и Измайловского бульвара. После удара маршрутка опрокинулась набок, среди пострадавших есть один ребенок. Двое человек госпитализированы.

В настоящий момент движение по Измайловскому бульвару перекрыто. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По данным департамента транспорта Москвы, затруднения на данном участке дороги прогнозируются в течение ближайших полутора-двух часов. Автомобилистов просят выбирать маршруты объезда.