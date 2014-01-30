Форма поиска по сайту

30 января 2014, 16:44

В "Музее Москвы" расскажут о международном фестивале видеоарта

Фото: ИТАР-ТАСС

30 января в музейном объединении "Музей Москвы" пройдет лекция "Город как трансформер". На лекции слушателям расскажут о международном фестивале видеоарта "Сейчас&Потом". Онлайн-трансляцию лекции проведет M24.ru.

Кроме того, на лекции покажут избранные работы российских и зарубежных участников фестиваля о прошлом, настоящем и будущем города.

В роли лектора выступит художник, основатель и директор Международного фестиваля видеоарта "Сейчас&Потом" Марина Фоменко.

Начало трансляции – в 19.00.

Трансляция завершена.

