В "Экспериментаниуме" расскажут о жизни и повадках амурского тигра

Амурский тигр - самый крупный и единственный в мире тигр, освоивший жизнь в снегах. Чем он отличается от других представителей своего семейства? Какую работу проделывают люди для его сохранения? О жизни и повадках этого хищника расскажут в музее занимательных наук "Экспериментаниум". Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.

Когда: 29 марта в 17:30

29 марта в 17:30 Кто: биолог Сергей Найденко

биолог Сергей Найденко О чем: об образе жизни и сохранении амурского тигра

Кому смотреть: тем, кто интересуется дикой природой



Начало трансляции в 17.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.