28 марта 2014, 18:31

В "Экспериментаниуме" расскажут о жизни и повадках амурского тигра

Фото: experimentanium.ru

Амурский тигр - самый крупный и единственный в мире тигр, освоивший жизнь в снегах. Чем он отличается от других представителей своего семейства? Какую работу проделывают люди для его сохранения? О жизни и повадках этого хищника расскажут в музее занимательных наук "Экспериментаниум". Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.

  • Когда: 29 марта в 17:30
  • Кто: биолог Сергей Найденко
  • О чем: об образе жизни и сохранении амурского тигра

  • Кому смотреть: тем, кто интересуется дикой природой

    • Начало трансляции в 17.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

