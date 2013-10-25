Форма поиска по сайту

25 октября 2013, 17:50

Как развлекались до телевизоров

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 26 октября, в музее занимательных наук "Экспериментаниум" пройдет лекция "Что в старину использовали вместо обоев и как развлекались без телевизора?".

Преподаватель кафедры реставрации РГГУ Александр Пахунов расскажет, как в старину мастера расписывали предметы быта и интерьеры своих домов. Также слушатели узнают, почему одни изделия до сих пор в отличном состоянии, а с других давно исчезли рисунки.

Сетевое издание M24.ru проведет трансляцию лекции. Начало в 17.30.

Трансляция завершена.

