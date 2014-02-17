В МУАРе пройдет пресс-конференция, посвященная 80-летию музея

Фото:muar.ru

18 февраля в Музее архитектуры имени Щусева состоится пресс-конференция, посвященная 80-летию со дня основания МУАРа. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

На пресс-конференции будут презентованы планы обновления и развития музея. Кроме того, будут обсуждаться программы и проекты, приуроченные к юбилею. Среди спикеров – директор музея Ирина Коробьина, советник президента по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой, заместитель министра культуры России Елена Миловзорова, главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, президент Союза архитекторов России Андрей Боков и другие.

В 1934 году открылся первый в истории специализированный архитектурный музей – Государственный музей архитектуры имени Щусева. На настоящий момент он является обладателем крупнейшей коллекции.

Трансляция завершена