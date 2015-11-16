"Окно в город" покажет трансляции с рождественских фестивалей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сервис "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию с рождественских ярмарок и фестивалей, сообщает официальный портал правительства и мэра Москвы.

В частности, на странице сервиса появится картинка с камер на катках, в том числе и на ВДНХ, открытие которых состоится в ближайшее время.

Таким образом, увидеть, что происходит на площадках массовых мероприятий, можно будет не выходя из дома. Трансляцию проведут с разных ракурсов с помощью камер городского видеонаблюдения. Картинка с камер доступна на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.

Как работает сервис "Окно в город"

Сервис "Окно в город" запустили в декабре 2014. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Они посмотрели трансляции двух десятков городских событий, или больше четырёх тысяч часов видео.

Больше всего просмотров в сервисе было 9 мая. Тогда Парад победы и шествие "Бессмертный полк" посмотрели более 50 тысяч человек. В число самых востребованных трансляций также попали фестиваль "Круг Света" и спортивные праздники – Московский марафон и веломарафон по Садовому кольцу.

Картинка с мероприятий передается с нескольких камер. В среднем на каждом мероприятии один зритель пользуется пятью камерами в течение 5 минут.