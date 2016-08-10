Два гигантских медиаэкрана появятся в парке Победы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Два медиаэкрана площадью по 24 квадратных метра установят в парке Победы осенью. Об этом mos.ru рассказали в пресс-службе парка.

Экраны предназначены для трансляций концертов и праздничных мероприятий, которые будут проходить на Поклонной горе. Также в зависимости от концепции того или иного праздника на них будут показывать отрывки из отечественных мультфильмов и кинолент.

В обычные дни на экранах покажут фотографии и короткие видеоролики с наиболее живописными видами парка Победы и Поклонной горы. Рядом с медиаэкранами появятся две сенсорные интерактивные панели, с помощью которых можно будет получить информацию о достопримечательностях, аттракционах и расписании мероприятий.

Парк Победы станет первым в столице, где такие большие медиаэкраны появятся на постоянной основе. В других московских парках их устанавливают лишь на время проведения мероприятий, концертов или трансляций.