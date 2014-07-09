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09 июля 2014, 18:48

Про кино: хореограф и режиссер Васильев раскроет секреты профессии

трансляции мастер-классы Владимир Васильев смотреть онлайн на m24.ru

Владимир Васильев. Фото: ИТАР-ТАСС

10 июля артист балета, балетмейстер, хореограф, режиссер и педагог раскроет секреты своих профессий на мастер-классе, который пройдет в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Онлайн-трансляцию занятия проведет M24.ru.

Владимир Васильев выступал не только в Большом театре, но также на зарубежных сценах – в Ла Скала, Гранд-опере, Метрополитен-опере и других.

Васильев также снимался в фильмах "Жиголо и жиголетта", "Фуэте", "Евангелие для лукавого". Он был хореографом рок-оперы "Юнона и Авось" ("Ленком"), комедии "Принцесса и Дровосек" ("Современник"), спектакля "Сказка о Попе и работнике его Балде" (Концертный зал имени Чайковского).

  • Когда: 10 июля в 14.30
  • Кто: Владимир Васильев, хореограф, балетмейстер и режиссер
  • О чем: о балете, режиссуре и хореографии
  • Кому смотреть: киноманам, любителям балета, фанатам танца и хореографии

Начало трансляции - в 14.30. Запись мастер-класса будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.

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