Про музыку: Дмитрий Маликов проведет открытый урок

Дмитрий Маликов. Фото: malikov.ru

4 октября в столице пройдет "Ночь музыки". В ее рамках открытый урок проведет певец Дмитрий Маликов. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Маликов расскажет о своем творческом пути, вспомнит истории из детства, споет свои хиты и сыграет классические произведения. Исполнитель также будет давать слушателям урока специальные игры-задания, которые помогут им погрузиться в мир музыки.

Дмитрий Маликов - композитор, пианист, певец, актер, продюсер. У него за плечами - 25 лет сольной карьеры, 15 студийных альбомов, множество сборников, съемки в 7 фильмах и множество наград в области поп-музыки. Он много лет любим зрителями всех возрастов.

Напомним, что 4 октября в Москве во второй раз пройдет "Ночь музыки". С 12.00 и до утра воскресенья исполнители самых разных жанров будут выступать в концертных залах, школах, библиотеках, театрах и на выставочных площадках. Всего Москву ожидает около двух сотен музыкальных событий. Также будет проводиться образовательная программа.

Когда : 4 октября в 17.00

: 4 октября в 17.00 Кто : Дмитрий Маликов

: Дмитрий Маликов О чем : о музыкальном искусстве

: о музыкальном искусстве Кому смотреть : любителям музыки



Начало трансляции - в 17.00. Запись занятия будет выложена на нашем сайте.

