Российская биатлонистка Ильченко будет выступать за Белоруссию

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Российская биатлонистка Кристина Ильченко намерена перейти в сборную Белоруссии. Она уже заявила о соответствующем желании, сообщает "Прессбол".

Федерация биатлона Белоруссии уже отправила письмо в Союз биатлонистов России с просьбой разрешить Ильченко выступать под белорусским флагом.

Ответ от СБР пока не пришел, поэтому вопрос о переходе биатлонистки пока не решен.

Ильченко является трехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону среди юниоров. На взрослом уровне успехов она не добивалась.

Стоит отметить, что Ильченко не единственная россиянка, которая хочет сменить команду. Такое же желание высказала чемпионка мира 2009 году в составе сборной России Анна Булыгина.

А самой известной россиянкой, которая сменила гражданство в биатлоне, является Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии.