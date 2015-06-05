Полузащитник "Динамо" Юсупов продолжит карьеру в "Зените"

Артур Юсупов (справа). Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов со следующего сезона будет выступать за "Зенит". Игрок подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на четыре года, сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Футболист присоединится к "Зениту" 1 июля и примет участие в тренировочных сборах.

В завершившемся сезоне Юсупов 21 раз вышел на поле в футболке "Динамо". На счету полузащитника один гол и четыре передачи.

Юсупов выступал за "Динамо" на протяжении шести лет. Футболист провел 97 матчей, в которых забил шесть голов.

Стоит отметить, что полузащитник регулярно призывался в юношескую и молодежную сборные России. Перед матчем с Северной Ирландии Фабио Капелло включил его в расширенный состав национальной команды.