Экс-полузащитник "Ротора" и "Локомотива" Фомин перешел в "Торпедо"

Фото: flickr.com

Московское "Торпедо" подписало контракт с полузащитником Семеном Фоминым, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 25-летним игроком, перешедшим из волгоградского "Ротора", рассчитано на два года.

"Вариант с "Торпедо" возник сразу по окончании сезона. У "Ротора" как раз начались проблемы, а тут мне позвонили из московского клуба. Поскольку я увидел, что "Торпедо" действительно во мне заинтересовано, то не раздумывая согласился приехать на просмотр", - сказал Фомин в интервью пресс-службе клуба.

Ранее хавбек выступал за московский "Локомотив", нальчикский "Спартак", владимирское "Торпедо" и иркутскую "Звезду". Кроме того, в составе юношеской сборной России (игроки до 17 лет) Фомин стал победителем чемпионата Европы-2006.

Напомним, "Торпедо" по итогам прошедшего сезона заняло третье место в ФНЛ и завоевало право выступать в премьер-лиге, обыграв по сумме двух стыковых матчей самарские "Крылья Советов".