"Уралвагонзавод" создаст трамвай для Москвы совместно с польской PESA

Фото: ИТАР-ТАСС

"Уралвагонзавод" привлечет польскую компанию PESA в проекта по созданию низкопольного трамвая для Москвы.

Об этом M24.ru сообщил заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.

Ранее сообщалось, что УВЗ будет производить трамваи для Москвы совместно с немецкой компанией Bombardie.

"Bombardie – наш стратегический партнер по производству и трамваев, и вагонов для метро, - отметил Жарич. - Но для того, чтобы выполнить в указанные сроки все параметры контракта, мы решили привлечь других партнеров – разумеется, по согласованию с Bombardier".

Замгендиректора "Уралвагонзавода" уточнил также, что Pesa – четвертый в мире производитель трамваев. Компания обладает уникальными технологиями и, главное, уже поставляла свою продукцию в Россию. По его словам, это важно, поскольку Bombardier будет создавать трамвай для России "с нуля", а у Pesa уже есть уникальный опыт.

Жарич добавил, что в дальнейшем "Уралвагонзавод" планирует привлекать к реализации контракта и других партнеров.

Напомним, договор о совместном производстве трамваев для Москвы между Bombardier и "Уралвагонзаводом" был подписан в начале апреля этого года в рамках Ганноверской промышленной ярмарки. Помимо трамваев компании также договорились совместно разрабатывать вагоны для московского метро.

В конце 2012 года стало известно о том, что конкурс на поставку низкопольных трамваев в Москвы выиграла дочерняя компания УВЗ – "Уральский завод транспортного машиностроения".

Согласно условиям договора, 70 новых трамваев должны появиться в Москве в 2014 году, 50 – в течение 2015 года. В течение трех месяцев с момента поставки первые образцы будут проходить эксплуатационные испытания. Стоимость контракта составила 8,5 миллиарда рублей.

Отмечалось, что первая партия трамваев нового поколения будет эксплуатироваться на маршруте №17 Медведково – Останкино. Остальные планируется использоваться для разгрузки самых напряженных маршрутов.