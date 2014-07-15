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Экономика

15 июля 2014, 13:06

Около 100 киосков-роботов "Все сам" установят в Москве в 2014 году

товары продукты киоски магазины оплата услуг автоматы вендинговые аппараты Алексей Немерюк

Фото: Агентство "Москва"

Около 100 киосков-роботов "Все сам" установят в столице в 2014 году. Первые 60 автоматов появятся на городских улицах в августе, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По словам Немерюка, в Москве сейчас активно осваивают новые пути торговли, в том числе и вендинговой (торговля через автоматы – прим. ред.).

Киоски "Все сам" разрабатываются и производятся на российском заводе в Климовске. Там готовы выпускать от 30 до 50 автоматов в месяц.

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Ранее сообщалось, что первый такой киоск, установленный на Пушкинской площади, начнут тестировать в июле.

Ассортимент киоска составят безалкогольные напитки и соки, чай и кофе, бакалея - макароны, кетчупы, майонез, крупы, кондитерские изделия, снэки, консервированные продукты - зеленый горошек, кукуруза, ананасы и маслины в банках, а также предметы личной гигиены.

Помимо продовольственных товаров, он также сможет предложить москвичам оплату городских сервисов и услуг ЖКХ.

Предполагается, что киоск сможет работать круглосуточно.

Фото: Агентство "Москва"

Напомним, что в апреле 2014 года студия Артемия Лебедева разработала для департамента торговли эскизы вендинговых аппаратов. Автоматы "Все сам" напоминают полноценные киоски с широким козырьком и двумя витринами из антивандального стекла, разделенными панелью управления.

Киоск оснащен камерами видеонаблюдения. В верхней части панели управления располагается экран с анимацией в виде двигающихся глаз "робота-продавца". Ниже встроен экран для выбора товаров, справа от него расположены приемники для карт и купюр. Автоматы будут принимать социальные карты москвича и предоставлять по ним скидки на некоторые товары.

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