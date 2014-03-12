Текст "Тотального диктанта 2014" написал Алексей Иванов

12 апреля в столице пройдет "Тотальный диктант". Как правило, тексты, которые используются организаторами акции, написаны современными писателями. В этом году автором теста на грамотность стал Алексей Иванов, перу которого принадлежит роман "Географ глобус пропил".

Алексей Иванов. Фото: ivanproduction.ru

"Мой текст - это некие воспоминания о детстве. Основная идея в том, что любовь к Родине закладывается именно в детстве. Но детство все дальше, а Родина - все ближе", - рассказал Иванов 12 марта на пресс-конференции, посвященной грядущему "Тотальному диктанту".

Текст будет традиционно разделен на три части. Первую из них напишут Дальний Восток, Восточная Сибирь и зарубежные страны этого часового пояса. Вторую часть - Урал и Западная Сибирь, а третью - европейская часть России и Европа. Позже всех тест напишет Америка (также третью часть). Алексей Иванов отметил, что подготовка текста была достаточно тяжелой и кропотливой работой: необходимо было разбить его на части так, чтобы в каждой оказалось равное количество слов, знаков препинания.

В этом году в столице организуют около 15 площадок, где можно будет писать тест. Для сравнения, в прошлом году аудиторий было 10. Для тех, кто хочет поднять свой уровень русского языка, курсы подготовки к диктанту проходят в Культурном центре ЗИЛ по четвергам и пятницам. Здесь же будут, как планируется, награждены отличники диктанта.

Во время диктанта интернет-пользователям будут доступны онлайн-трансляции акции. Можно будет наблюдать за тем, как диктант проходит в шести разных городах нашей страны (в этом году к числу транслируемых точек присоединились Ростов-на-Дону и Южносахалинск). Причем зрители смогут и сами поучаствовать в диктанте этого года - правда, как именно это будет происходить, пока остается секретом. Возможно, после диктанта будет сделан анализ ошибок по регионам.

Напомним, в прошлом году из почти 1500 человек, писавших "Тотальный диктант", пятерки получили лишь 16. Ошибки были и в простых словах, например, у студентов МГУ трудности вызвали слова "поциэнт", "врочи", "генирал" и "оррестовать". Также примечательно, что в 2013 году много ошибок было сделано в словах "Евангелие" и "коммунизм".