"Стокманн" закроет три магазина в торговых центрах "Мега"

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Финская сеть "Стокманн" до конца 2016 года закроет три своих универмага в подмосковных торговых центрах "Мега" в связи с их убыточностью, говорится в пресс-релизе компании.

Речь идет о магазинах, расположенных в торговых центрах "Мега Теплый стан", "Мега Химки" и "Мега Белая дача". После этого компания сфокусируется на двух оставшихся в Москве магазинах, расположенных ближе к центру города (в торговых центрах "Метрополис" на "Войковской" и "Золотой Вавилон"), а также на универмагах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Кроме того, сеть "Стокманн" намерена закрыть в России магазины принадлежащего ей бренда Lindex (сейчас в стране под этим брендом работает 19 магазинов одежды). Решение было принято в связи с "небезопасной перспективой розничного рынка в России". Как отмечается в пресс-релизе, Lindex сфокусируется на усилении позиций на своих основных рынках и экспансии на другие рынки. В частности, в марте будет открыт магазин Lindex в Лондоне.

Магазины будут закрыты в рамках программы эффективности, которую запускает "Стокманн" и которая подразумевает экономию в размере 50 миллионов евро в год. Программа включает в себя "различные меры, чтобы снизить затраты и материально-производственные запасы". При этом сокращение персонала в магазинах, которые будут продолжать работу, не планируется.

В октябре 2014 года "Стокманн" объявил о закрытии 16 магазинов дочерней сети Seppala в России. Среди причин – массовый отток покупателей, предпочитающих приобретать товары дорогих брендов в интернете, ослабление рубля и рецессия в финской экономике. Позже "Стокманн" продал сеть Seppala ее нынешним топ-менеджерам.

Выручка группы "Стокманн" в 2014 году упала на 9,5 процента по сравнению с предыдущим годом, убыток составил 63 миллиона евро против прибыли в размере 22 миллиона евро, полученной в 2013 году. Выручка компании в России за 9 месяцев прошлого года сократилась на 15,7 процента.