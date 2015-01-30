Первые сто киосков нового образца продадут в апреле

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Первые сто обновленных киосков выставят на торги в апреле, сообщил в интервью "Комсомольской правде" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Стартовая цена за киоск площадью 6 квадратных метров составляет около миллиона рублей, а мини-маркет площадью 100 – 150 квадратных стоит примерно 3 миллиона.

"Мы не ставим задачу заработать на этих аукционах. Город поставит палатки на бюджетные средства, но предполагается, что эти деньги вернутся", - подчеркнул Немерюк. По его словам, в киосках будут представлены социально значимые товары, чтобы у горожан была возможность "удобно и быстро купить бутылку воды, мороженое, свежую прессу".

При этом первые палатки нового образца должны начать работу уже в мае этого года. Полностью ларьки заменят в 2016 году. Тогда закончатся ранее заключенные договора аренды. Новые договора будут заключаться на 5 лет, а не на 3 года, как раньше. Кроме того, все киоски будут разыгрываться на открытых электронных аукционах.

Как будут выглядеть новые киоски

Все павильоны будут создаваться по единому проекту и будут выдаваться под ключ, со всем необходимым оборудованием и подключением к коммуникациям. Это существенно упрощает ведение бизнеса, потому что раньше предприниматель тратил на строительство павильона до полугода.

Упорядочивание нестационарных мест торговли проходит в Москве только в соответствии с законом. Ларьки сносят только в том случае, если у объекта истек договор аренды, а продлить его нет возможности, поскольку киоск не соответствует современным требованиям. Также ларьки могут снести при строительстве общественно-значимых объектов (дорога, школа, спорткомплекс и тд). Но в этом случае сам снос будет производиться только после начала работ на площадке.

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице.

Отметим, что к осени 2015 года все киоски печати в Москве обновятся. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.