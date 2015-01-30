Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

30 января 2015, 13:04

Первые сто киосков нового образца продадут в апреле

торговля продажа киоски магазины договоры Алексей Немерюк

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Первые сто обновленных киосков выставят на торги в апреле, сообщил в интервью "Комсомольской правде" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Стартовая цена за киоск площадью 6 квадратных метров составляет около миллиона рублей, а мини-маркет площадью 100 – 150 квадратных стоит примерно 3 миллиона.

"Мы не ставим задачу заработать на этих аукционах. Город поставит палатки на бюджетные средства, но предполагается, что эти деньги вернутся", - подчеркнул Немерюк. По его словам, в киосках будут представлены социально значимые товары, чтобы у горожан была возможность "удобно и быстро купить бутылку воды, мороженое, свежую прессу".

При этом первые палатки нового образца должны начать работу уже в мае этого года. Полностью ларьки заменят в 2016 году. Тогда закончатся ранее заключенные договора аренды. Новые договора будут заключаться на 5 лет, а не на 3 года, как раньше. Кроме того, все киоски будут разыгрываться на открытых электронных аукционах.

Как будут выглядеть новые киоски

Все павильоны будут создаваться по единому проекту и будут выдаваться под ключ, со всем необходимым оборудованием и подключением к коммуникациям. Это существенно упрощает ведение бизнеса, потому что раньше предприниматель тратил на строительство павильона до полугода.

Ссылки по теме

Упорядочивание нестационарных мест торговли проходит в Москве только в соответствии с законом. Ларьки сносят только в том случае, если у объекта истек договор аренды, а продлить его нет возможности, поскольку киоск не соответствует современным требованиям. Также ларьки могут снести при строительстве общественно-значимых объектов (дорога, школа, спорткомплекс и тд). Но в этом случае сам снос будет производиться только после начала работ на площадке.

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице.

Отметим, что к осени 2015 года все киоски печати в Москве обновятся. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать