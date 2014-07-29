Продавцы техники просят отменить авторский сбор

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Производители электроники, входящие в Российскую ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), обратились в российским властям с просьбой об отмене или изменении авторского сбора, сообщает пресс-служба организации.

РАТЭК направила обращение в правительство РФ, Минэкономразвития и Счетную палату. Ассоциация просит оценить возможность реформирования авторского сбора, с помощью которого компенсируются потери от незаконного копирования контента.

Отметилм, членами которой являются такие известные бренды Apple, Samsung, Sony, HP, Intel, IBM, Xerox, LG, Miele, Nikon, Ariston, а также крупные торговые сети "Эльдорадо", "Связной", "М.Видео",

Авторский сбор Сбор, равный 1 проценту от таможенной стоимости бытовой электроники, компьютерной техники информационных носителей, способных записывать контент, был введен в России в 2010 году. Сбор, равный 1 проценту от таможенной стоимости бытовой электроники, компьютерной техники информационных носителей, способных записывать контент, был введен в России в 2010 году. Основанием для такой меры стали статья 1245 ГК РФ и постановление правительства 829 "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудивизуальных произведений в личных целях". Сбор осуществляется Российским союзом правообладателей (РСП) с производителей и импортеров оборудования, чтобы компенсировать возможные потери правообладателям из-за копирования контента в личных целях. Собранные средства перечисляются в РСП. Союз распределяет полученные средства между пострадавшими правообладателями. Поскольку РСП заключил соглашение об информационном взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ, таможня передает союзу информацию о крупнейших импортерах оборудования и материальных носителей.

РАТЭК ссылается на результаты проведенного ВЦИОМ исследования, которое показало, что фильмы и музыку копируют лишь 14 процентов граждан России. При этом сбором обложены практически все покупатели компьютеров и бытовой электроники в стране. К тому же ассоциация указывает на отсутствие публичной информации и том, сколько средств приносит сбор и как РСП распределяет полученные деньги.

РАТЭК указывает и на то, что ситуация с авторским сбором способствует развитию недобросовестной конкуренции, так как российская таможня передает РСП информацию лишь о 50 крупных импортерах оборудования, и другие компании оказываются не охвачены авторским сбором.