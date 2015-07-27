Россельхознадзор может запретить импорт голландских цветов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки в страну цветов из Европы. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, это может произойти в том случае, если не удастся создать систему контроля, которая бы гарантировала непопадание зараженной продукции в страны ЕАЭС.

"Мы предложили европейским коллегам провести переговоры с тем, чтобы создать систему контроля, которая бы гарантировала непопадание зараженной продукции в страны ЕАЭС. В случае, если наши предложения не будут приняты, мы оставляем за собой право на более жесткие меры, вплоть до введения временных ограничений на поставки цветов из Европы", – заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, это коснется тех стран, которые сертифицируют голландские цветы. Но не исключено, что под это ограничение попадут и другие страны ЕС.

Отмечается, что за последние три месяца при проведении карантинного фитосанитарного контроля срезанных цветов, поступивших в Россию из стран Евросоюза, выявлено 324 партии, зараженные карантинными для России объектами - западным (калифорнийским) цветочным трипсом, белой ржавчиной хризантем, табачной белокрылкой, американским клеверным минером.

В срезанных цветах, выращенных на территории Нидерландов, эти объекты отмечены в 183 случаях, что составляет 58 процентов от общего числа выявленных зараженных партий срезанных цветов, поступивших из всех стран Евросоюза.

По данным ведомства, сейчас сертификацию цветов из Нидерландов проводят Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, Литва, Венгрия и Польша.

По словам президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, на импортные цветы приходится порядка 70 процентов всего рынка.

В случае если часть поставщиков уйдет с рынка и выбор у магазинов сократится, цветы могут прибавить в цене к сезонному подорожанию еще 20–30 процентов.