В подземных переходах установят более 150 автоматов с напитками и снэками

В подземных переходах Москвы установят более 150 автоматов с едой

В московских подземных переходах к лету поставят 151 вендинговый автомат с едой и напитками. Об этом M24.ru сообщили в ГБУ "Гормост", в ведении которого находятся переходы.

Новые автоматы установят в 28 переходах как в центре столицы, так и на окраинах. В каждом пешеходном тоннеле появятся от 2 до 10 аппаратов. Например, четыре вендинговых автомата оборудуют в переходе под Моховой улицей напротив Манежной площади, восемь терминалов – под Театральным проездом рядом с гостиницей "Метрополь". Пять автоматов поставят в переходе на Земляном валу недалеко от Курского вокзала, еще 10 – на мосту Богдана Хмельницкого в районе Киевского вокзала. Вендинговые аппараты также появятся в подземных переходах в Чертанове и на шоссе Энтузиастов.

Адреса пешеходных переходов для размещения вендинговых автоматов

Аукцион на право размещения вендинговых автоматов проведут 20 апреля, говорится в документации ГБУ "Гормост". Бизнесменам предложат два лота на установку 75 и 76 аппаратов. Начальная цена каждого лота – около 4,4 млн рублей. Договор с предпринимателями заключат на 11 месяцев.

В пресс-службе "Гормоста" затруднились уточнить, под какие именно продукты и напитки предполагается выделить торговые площади, а также будут ли автоматы с непродуктовыми товарами. "В прошлом году в качестве пилотного проекта были установлены вендинговые автоматы в подземных переходах возле Комсомольской площади, которые были открыты после реконструкции. В них продаются напитки и снэки", - напомнили в пресс-службе.

На балансе "Гормост" находятся около 400 подземных переходов. В ведении ГУП "Московский метрополитен" – 135 переходов на станциях метро. В прошлом году в двух подземных переходах возле площади Трех вокзалов установили японские вендинговые автоматы . Терминалы марки DyDo предлагают пешеходам газировку, необычные соки с мякотью и другие напитки. Вендинговые автоматы также поставили в подуличных переходах на станции метро "Новокосино", где запущен пилотный проект по созданию цивилизованного торгового пространства в столичной подземке. Всего на московских улицах планируется разместить 4 тысячи вендинговых автоматов. В них будут продавать продукты, молоко, свежую выпечку, средства гигиены, цветы. Кроме того, в марте на сайте "Активный гражданин" москвичи проголосовали за установку вендинговых аппаратов в театрах. Поклонники Мельпомены хотят, чтобы в них предлагались напитки, снеки и бутерброды.



Президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский считает, что установка вендинговых автоматов в пешеходных тоннелях – хорошая идея. "Мировая практика показывает, что людям нужен такой круглосуточный сервис, и лучше всего, чтобы в автоматах продавались горячий чай, кофе и закуски", - сказал Белоцерковский.

По словам эксперта, цена в 4,4 млн за 75 автоматов соответствует сегодняшним условиям на рынке. "Конечно, здесь все зависит от того, в какой части города это появится. Чем ближе к центру, тем торговля может быть успешней", - пояснил он.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович согласен с тем, что через вендинговые аппараты в подземных переходах в первую очередь нужно продавать продукты питания.

"Здесь все зависит от расположения автомата. Если он находится вблизи вокзалов, то пусть это будет "легкая" еда, неважно, какая – выпечка, китайская лапша или японские роллы. А вот подальше от центра стоит предложить продукты, которые можно купить и приготовить дома, например, овощи", - пояснил Остапкович.

По его словам, начальная цена аукциона - в пределах разумного. "Главное – запустить процесс. Постепенно бизнесмены найдут ту единицу товара, которая будет лучше всего продаваться", - заключил Остапкович.

София Сарджвеладзе, Ирина Левкович