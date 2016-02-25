В российских поездах могут разрешить продавать рыбу и мороженое

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Минтранс предлагает расширить список товаров, которые можно продавать в поездах без кассовых аппаратов. Текст проекта соответствующего нормативного правового акта опубликован на портале правовой и государственной информации.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", в перечень могут войти какао, молоко, мороженое и сушеная рыба.

"Пока утвержденного списка для нового нормативного акта нет, но предполагается, что он может пополниться такими товарами, как молоко, мороженое, рыбные сушеные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия", – рассказал агентству специалист Минтранса.

Сейчас пассажиры поездов могут купит у проводников ограниченный ассортимент товаров, который регламентируется изданным еще в 1996 году указанием Министерства путей сообщений России. В этот перечень входят чай, кофе, сахар, кондитерские изделия, шоколад, выпечку, безалкогольные напитки и минеральную воду.

В поездах "Сапсан" и "Ласточка" у проводников есть портативные кассовые аппараты, поэтому там ассортимент богаче, кроме того, современные поезда часто укомплектованы вендинговыми аппаратами.

На портале правовой и государственной информации можно предложить и свои варианты расширения ассортимента товаров у проводников. Предложения будут приниматься до 10 марта.