Расходы россиян на продукты и хозяйственные товары снижаются

ИТАР-ТАСС

Номинальные расходы россиян на покупку продуктов и других повседневных товаров за последний месяц сократились на 3%. Расходы на покупку товаров массового потребления снижаются с весны 2012 года.

Снижение повседневных расходов россиян наблюдалось начиная с апреля. В результате в июне по сравнению с мартом потребительские расходы сократились на 12%. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на исследование компании "Ромир".

"Ровно такую же картину "Ромир" наблюдал и в 2011 году. А летом 2010 года сезонное снижение превысило 20%", - отмечается в исследовании.

При этом на хозтовары россияне стали тратить больше, чем на продукты питания. В июле 2012 года доля продуктов в повседневных расходах (без учета услуг и крупных покупок) снизилась с 72% до 54%. А доля непродовольственных товаров выросла с 28% до 46%, став максимальной за весь период наблюдений.

Авторы исследования видят несколько косвенных причин таких изменений. Это и изменение погодных условий, и колебания на валютном рынке, и повышение оплаты труда бюджетникам, и ряд других причин.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат, в июле оборот розничной торговли продуктами питания вырос всего на 1,3% по сравнению с июлем 2011 года. Это является самым низким показателем за 2012 год. Оборот торговли непродовольственными товарами увеличился на 8,6%.