Доля фермеров на ярмарках выходного дня выросла с 20% до 50%

Собянин: Доля фермеров на ярмарках выходного дня выросла до 50%

Доля фермеров на столичных ярмарках выходного дня выросла с 20% до 50%. Сейчас в Москве работает 109 таких площадок, сообщил заседании президиума правительства Москвы глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В Москве работает 109 площадок для ярмарок выходного дня. Теперь желающие участвовать в ярмарке подают заявку онлайн на портале госуслуг. В этом году уже более 23 тыс заявок. Мы увеличи число фермерских хозяйств с до 50%", - приводит слова Немерюка корреспондент m24.ru.

При этом всего на ярмарках организовано 3848 торговых мест. С начала года в столице прошло 138 региональных ярмарок, где свои товары представили продавцы из 27 регионов страны, а средний процент заполняемости торговых мест составил 83,4%.

Как будут работать столичные ярмарки выходного дня

Заявки на участие в ярмарке выходного дня подаются в электронном виде через портал госуслуг Москвы, либо лично в любом центре госуслуг "Мои документы". По итогам первой заявочной кампании года было подано свыше 23 тысячи заявок, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, с этого года половина торговых мест на ярмарках выходного дня предоставляются фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию. Остальные места распределяются между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. У физлиц также появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и привлекать своих близких родственников.

Для большей безопасности жителей и удобства торговли все московские ярмарки обеспечат новым оборудованием. В частности, установят новые тенты из плотной ткани, а внутри появятся столы и горки с перегородками и съемным механизмом.

Вторая торговая сессия проходит в столице с 3 июля по 27 сентября. На ярмарках выходного дня москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. При этом запрещено продавать алкоголь, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, детское питание, мясо и рыбу без заводской обработки и ряд других товаров.

Найти ближайшую к дому и узнать адреса ярмарок можно здесь в разделе "Торговля". Ярмарки работают каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.