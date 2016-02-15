Места проведения ярмарок выходного дня не изменятся

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Ярмарки выходного дня с апреля могут заработать в новом режиме. В сервисе "Активный гражданин" проводится опрос москвичей, которым предложили выбрать оптимальное время.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что время работы ярмарок могут продлить.
"Все зависит от того, как будет удобно самим москвичам. Зачастую люди жалуются, потому что кому-то удобно начинать чуть пораньше, они уезжают на выходные за город на дачу. А кому-то удобнее, чтобы ярмарки работали подольше в воскресенье после возвращения, чтобы закупить продукты на неделю", – сказал он.
По словам Немерюка, количество ярмарок в столице останется тем же. Места площадок тоже практически не изменятся.
Добавим, в прошлом году в столице работало более 100 ярмарок выходного дня. С пятницы по воскресенье в теплое время года здесь горожане могут купить свежие фермерские овощи, фрукты и различные продовольственные товары.
Половина торговых мест на ярмарках отводится фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию, выращивают овощи и фрукты. Остальные места распределены между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Товары, которые продают на ярмарках (овощи, фрукты, молоко, мясо), произведены на территории России и государств Таможенного союза.
Цены на ярмарках ниже по одной важной причине: торговые места предоставляются бесплатно. Поэтому производителю нет смысла накручивать цену на свой продукт – ведь он ничего не платит за право торговать.
