Места проведения ярмарок выходного дня не изменятся

Ярмарки выходного дня с апреля могут заработать в новом режиме. В сервисе "Активный гражданин" проводится опрос москвичей, которым предложили выбрать оптимальное время.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что время работы ярмарок могут продлить.

"Все зависит от того, как будет удобно самим москвичам. Зачастую люди жалуются, потому что кому-то удобно начинать чуть пораньше, они уезжают на выходные за город на дачу. А кому-то удобнее, чтобы ярмарки работали подольше в воскресенье после возвращения, чтобы закупить продукты на неделю", – сказал он.

По словам Немерюка, количество ярмарок в столице останется тем же. Места площадок тоже практически не изменятся.

Добавим, в прошлом году в столице работало более 100 ярмарок выходного дня. С пятницы по воскресенье в теплое время года здесь горожане могут купить свежие фермерские овощи, фрукты и различные продовольственные товары.

Половина торговых мест на ярмарках отводится фермерам, садоводам и огородникам, которые самостоятельно производят сельскохозяйственную продукцию, выращивают овощи и фрукты. Остальные места распределены между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Товары, которые продают на ярмарках (овощи, фрукты, молоко, мясо), произведены на территории России и государств Таможенного союза.

Цены на ярмарках ниже по одной важной причине: торговые места предоставляются бесплатно. Поэтому производителю нет смысла накручивать цену на свой продукт – ведь он ничего не платит за право торговать.