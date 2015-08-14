Москвичи выберут единый дизайн елочных базаров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В проекте "Активный гражданин" запущено голосование, по итогам которого может быть выбран единый дизайн елочных базаров в столице. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе проекта.

Участникам голосования, выбравшим создание единого стиля, предлагают два варианта оформления, которые были разработаны Москомархитектурой.

"Первый вариант – деревянный, с металлическим каркасом, более ассоциативный и выигрышный с эстетической точки зрения. Его можно использовать в стесненных условиях городской застройки, на сложных площадях", – рассказала зампредседателя Москомархитектуры Татьяна Гук.

Второй вариант же более практичный, легкий в хранении и сборке. "Он больше подходит для больших пространств и прямоугольных площадей", — цитирует пресс-служба Татьяну Гук. Отметим, что ранее каждый продавец обустраивал свою торговую площадку самостоятельно, не придерживаясь никаких строгих требований.

Внешний вид, который выберут москвичи в "Активном гражданине", будет утвержден приказом Москомархитектуры как типовое архитектурное решение. Все предприниматели, заключившие договоры с городом по итогам аукционов, должны будут придерживаться новых правил.

Также в рамках голосования москвичи определят до трех районов и до пяти адресов в каждом районе, где им удобно покупать елки. Список мест был сформирован департаментом торговли на основании данных управ районов и депутатов муниципальных образований.

Итоги голосования подведут в сентябре – к старту госзакупок, приуроченных к новогодним праздникам. В пресс-службе проекта отметили, что в 2015 году в столице будет открыто более 200 елочных базаров.

Фото: пресс-служба проекта

Фото: пресс-служба проекта

Напомним, в конце прошлого года на портале открытых данных правительства Москвы появился путеводитель по городским елочным базарам.

Найти ближайшую точку продажи новогодних елок можно было на карте или в списке по административному округу, району или точному адресу.