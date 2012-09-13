Москве не хватает торговых площадей - Шаронов

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Москва отстает от развитых городов мира по количеству торговых площадей на одну тысячу жителей, сообщил заммэра Андрей Шаронов. Например, столица в девять раз уступает Барселоне по числу благоустроенных торговых точек, и в три раза - Берлину.

В результате, по его мнению, цена неэффективности, издержки в продовольственных товарах в Москве достигает 30%. В то же время 62% горожан хотят покупать товары повседневного спроса ежедневно.

Ситуация с непродовольственными товарами еще хуже, считает Шаронов. А высокие цены на продукты и товары повседневного спроса он связал с недостатком торговых площадок в столице, передает "Интерфакс".

"Мы сильно-сильно отстаем. К 2017 году поставлена задача довести этот показатель 1200 кв.м на одну тысячу жителей", - заявил Шаронов.

Сейчас, по его оценке, на одну тысячу жителей в Москве приходится 740 кв.м благоустроенных торговых площадей.