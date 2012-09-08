Поправку Джексона-Вэника могут отменить в сентябре – Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: ИТАР-ТАСС

Действие поправки Джексона-Вэника в отношении России может быть отменено уже в сентябре, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на саммите АТЭС во Владивостоке. В случае отмены поправки будут сняты ограничения, действующие в области торговли между Россией и США.

"Чтобы наши страны могли конкурировать с другими здесь, в России, мы тесно контактируем с Конгрессом в деле прекращения действия поправки Джексона-Вэника применительно к России и предоставления России статуса страны с постоянными нормальными торговыми отношениями", – заявила Клинтон в своем выступлении на саммите.

"Мы надеемся, что в этом месяце этот законопроект будет принят", – передает слова госсекретаря США "Интерфакс".

Напомним, поправка Джексона-Вэника в Закон о торговле США, названная по именам предложивших ее конгрессменов, была принята Конгрессом в 1974 году. Она действовала в отношении Советского Союза и ряда других стран. Согласно этой поправке, Соединенные Штаты вводят ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. С 1989 года США ежегодно продлевают мораторий на действие поправки, однако формально она не отменена до сих пор.