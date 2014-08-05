Карта бахчевых развалов появилась на портале открытых данных

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На портале открытых данных появилась карта бахчевых развалов. Здесь указаны наименование объекта, адрес его размещения и период работы.

Всего на портале содержатся данные о 914 бахчевых развалах.

Напомним, что в Москве 4 августа открылись 250 точек торговли бахчевыми. В течение недели в столице заработают остальные точки продажи.

Основные поставщики бахчевых культур - Узбекистан, Грузия, Волгоград, Астрахань и Краснодар. Средняя цена за 1 кг будет от 25 до 40 руб.

Как правильно выбрать арбуз

В Подмосковье торговать бахчевыми начали уже в минувшую пятницу: 1 августа в области появились более 650 точек продажи арбузов. Цена за килограмм составила от 9 до 35 рублей, а дыни – от 15 до 110 рублей.