Рыбный кластер открылся на Велозаводском рынке

Открытие первого в России рыбного кластера состоялось на Велозаводском рынке в Даниловском районе Москвы. На новой площадке можно приобрести свежую рыбу, а заодно попросить обработать ее по вашему вкусу, сообщает РИА Новости.

Свою продукцию предлагают лучшие российские компании из Мурманска, Сахалина, Камчатки и Астрахани. Есть и московские производства, например, Лобненский рыбоперерабатывающий завод, который находится в Подмосковье.

Ждут на рынке и производителей, участвующих на гастрономическом фестивале "Золотая осень", в рамках которого в столице стартовала "Рыбная неделя".

В дальнейшем, если этот проект станет популярным, количество рыбных кластеров в столице может возрасти.