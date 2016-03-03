Заявку на участие в ярмарках выходного дня можно подать с 8 марта

8 марта в Москве стартует заявочная кампания, в рамках которой можно оформить разрешение на участие в первой торговой сессии ярмарок выходного дня, сообщает Агентство "Москва".

"Заявочная кампания на первую торговую сессию 2016 года будет проводиться с 8 марта с 9:00 до 00:00 22 марта. Потенциальные участники могут подать заявку на все площадки города через портал государственных услуг", – цитирует агентство руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Заявки на участие в ярмарках выходного дня в Москве модно подать из любой географической точки с компьютера, планшета или смартфона. Если нет возможности подключиться к интернету, заявку можно подать самостоятельно в любом из московских центров госслуг. Места на ярмарках предоставляются бесплатно.

Итоги кампании будут подведены до конца дня 28 марта 2016 года.

Более 100 площадок ярмарок выходного дня откроются в столице 1 апреля

Напомним, 102 ярмарки выходного дня откроются в Москве 1 апреля. Больше всего ярмарок откроется на юге столицы – там их будет 14. А вот самое маленькое количество ярмарок организуют в Зеленограде – всего три.

Самые крупные площадки расположатся в Кузьминках и Хамовниках. Продукты у фермеров можно будет купить в 108 и 72 торговых местах соответственно. Полный перечень ярмарок опубликован на сайте департамента торговли и услуг.