Инвесторам представили участки под капитальное строительство в ВАО

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В четверг, 21 августа в Восточном округе инвесторам представили участки, выставленные на земельно-имущественные торги.

Роуд-шоу было организовано департаментом по конкурентной политике совместно с префектурой ВАО.

Речь идет о 48 объектах, расположенных в округе. Из них 17 сдаются в аренду, 26 – выставлены на торги по приватизации нежилого фонда и еще пять земельных участков предназначены для капитального строительства.

В частности, под капитальное строительство предложены участки на Новокосинской улице, владение 30/6. Здесь предполагается возвести культурно-развлекательный комплекс. По адресу Открытое шоссе, владение 28, к.3 инвестору предстоит построить ФОК с бассейном, а на Лухмановской улице, вл. 12А - оздоровительный комплекс с баней. На Большой Косинской улице, владение 6, предполагается строительство досугово-просветительского центра, а в Малом Купавенском проезде, владение 14А, - автосервиса.





Под аренду нежилых помещений сдаются объекты в 11 районах Восточного округа. Больше всего таких помещений в районе Соколиная гора – 5. Выбрать объект для приватизации можно в 12 районах округа.

Для участия в аукционе, потенциальному инвестору понадобится подать заявку и перевести задаток.