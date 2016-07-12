Sotheby's продаст рукопись Малера за сумму более 3,5 миллионов фунтов стерлингов

Фото:Theatermuseum/Süddeutsche Zeitung

Аукционный дом Sotheby's заявил о намерении выставить на торги полную 232-страничную рукопись симфонии №2 Густава Малера. Об этом сообщает сайт радио BR-Klassik и ряд других ресурсов, посвященных классической музыке.

В конце ноября в Лондоне пройдут торги, одним из лотов которых станет полная рукопись Второй симфонии Малера ("Воскресение"). По оценкам экспертов это будет сама дорогая нотная рукопись, когда-либо выставленная на аукционах. По прогнозам специалистов она уйдет с молотка за сумму, превышающую 3,5 миллиона фунтов (порядка 4 миллионов евро). Для сравнения – манускрипты девяти симфоний Моцарта были проданы за 2,5 миллиона фунтов в 1987 году, Вторая симфония Шумана – за 1,5 миллиона фунтов в 1994 году.

Саймон Магуайр, старший специалист Sotheby's по книгам и рукописям сообщил, что никогда прежде ни одна полная партитура Малера не выставлялась на аукцион, и вряд ли это когда-либо повторится в будущем.

Рукопись Второй симфонии была передана Альмой Малер, вдовой композитора, в 1920 году дирижеру Виллему Менгельбергу. Она была приобретена в 1984 году дирижером Гилбертом Капланом (1941-2016). Американец известен тем, что в свое время выучился дирижированию ради того, чтобы исполнить именно это произведение. В 1986 году он выпустил факсимильное издание Второй симфонии.

Премьера Второй симфонии состоялась 13 декабря 1895 года в Берлине под управлением автора. Малер посвятил произведению шесть лет. Первая часть Totenfeier первоначально мыслилась им как самостоятельная симфоническая поэма. Порядок средних частей установился не сразу, но наиболее драматично складывалась работа над финалом. Малер нуждался в тексте для хора. Решение подсказали ему трагические обстоятельства – весной 1894 года на панихиде своего покровителя, немецкого дирижера Ханса фон Бюлова, одного из выдающихся музыкантов XIX века, Малер услышал хорал Ф.Э. Баха на слова Фридриха Клопштока "Ты воскреснешь". Как пишет ведущий российский малеровед Инна Барсова, "слово было найдено", и композитор закончил чистовую рукопись 28 декабря 1894 года.