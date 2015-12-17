На портале открытых данных обновили "черный список" АЗС

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
На портале открытых данных обновили данные о заправках, которые продают автомобилистам топливо, несоответствующее установленным экологическим требованиям.
Всего на сайте представлены данные о двадцати недобросовестных заправках. Среди которых:
- Автомобильная заправочная станция "Зинкин А.Д." в Зеленограде (проезд 4807, строение 6);
- Нефтебаза "Нефтепродуктсервис" в деревне Старосырово (Симферопольское шоссе, дом 20, строение 1);
- АЗС "Седоплатов В.А." (Калужское шоссе, строение 54);
- АЗС "АИР" (поселок Шишкин Лес);
- АЗС "Кузин А.А." (Калужское шоссе, дом 21);
- АЗС "НефтеХим Нафта" (41-м километр Калужского шоссе);
- АЗС "АЛЬФА ГАСК" (Дмитровское шоссе, дом 120, строение 1);
- АЗС "Рэчэлл" (Пятницкое шоссе, дом 2);
- АЗС "Эли Нор" (57-й километр Киевского шоссе);
- АЗС "ОТК" (Пролетарский проспект, владение 24).
Напомним, с 1 января 2016 года в столице запретят продажу топлива классом ниже "Евро-5". По подсчетам экспертов, в течение следующего года бензин подорожает незначительно – всего на два рубля за литр. На будущий год планируется выпустить около 40 миллионов тонн бензина.