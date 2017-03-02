Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 12:22

Названа предварительная причина обрушения тоннеля на Калужском шоссе

Предварительной причиной обрушения тоннеля на Калужском шоссе стало нарушение правил проведения работ, передает РИА Новости.

ЧП произошло на 23-м километре трассы, там обрушились конструкции с жидким бетоном. Один человек погиб, в зоне обрушения еще находятся люди: судьба одного рабочего остается неизвестной.

Площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. На месте работают спасатели, движение перекрыто; сотрудники ГИБДД организуют беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения спасательных работ в районе ЧП.

