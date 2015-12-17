В Москве создадут фонд помощи животным "Амур-Тимур"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фонд помощи животным "Амур-Тимур" создадут в Москве в 2016 году. Как сообщает Агентство "Москва", в Роспатент уже подана заявка на регистрацию товарного знака под этим названием.

Заявку подала Мария Кормишина. По словам ее адвоката Евгения Исполинова, этот товарный знак передадут будущему фонду защиты животных.

"Цель фонда – поддержка животных, в том числе амурских тигров", – сказал он.

Исполинов также добавил, что в скором времени будет проведено интернет-голосования по созданию логотипа фонда. Свои варианты смогут предложить все желающие.

Отметим, согласно категориям международной классификации товаров и услуг под брендом "Амур-Тимур" можно будет выпускать канцелярские товары, оказывать услуги в сфере рекламы, воспитания, обеспечения учебного процесса, а также научные и технологические услуги.

Козел Тимур выгнал из убежища тигра Амура во время снегопада

Идея создания фонда появилась благодаря истории об удивительной дружбе козла Тимура и тигра Амура в Приморском сафари-парке. Популярность героев набирает обороты, и теперь у них появились собственные странички в соцсетях.

"Мы создали отдельные группы Амур и Тимур в социальных сетях Вконтакте и Однокласники. В наших официальных группах будут публиковаться все свежие новости о необычной дружбе", – сообщается на сайте сафари-парка, пишет "Интерфакс".

Кроме того, на официальном портале парка необычной паре выделили отдельную страницу. На ней будут публиковать материалы о Тимуре и Амуре. Здесь же все желающие могут оставлять стихи, песни, яркие отзывы и анекдоты про обитателей сафари-парка.

За необычной историей тигра Амура и его приятеля – козла Тимура следит вся страна. Рогатый должен был стать обедом для хищника, но животные неожиданно подружились.

Сотрудники приморского сафари-парка пытались расселить тигра и козла, но Амур перенес разлуку очень тяжело и ревел от одиночества. Поэтому утром их выпустили в общий вольер.

Недавно стало известно, что наблюдать за парочкой можно будет онлайн. Руководство парка поставит веб-камеры в вольере, где тигр живет с козлом. В планах – запуск круглогодичного вещания.