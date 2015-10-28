В Подмосковье задержали двух вербовщиков "Исламского государства"

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Подмосковные полицейские задержали двоих подозреваемых в терроризме. Злоумышленники причастны к вербовке добровольцев для отправки на территорию Сирии и Ирака, где действует запрещенная в России экстремистская организация "Исламское государство", сообщает пресс-служба МВД России.
Однако повод для задержания был иным. В полицию города Щелково поступило сообщение, что двое неизвестных, угрожая оружием, похитили у мужчины автомобиль и деньги. Ущерб составил около полутора миллионов рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре были задержаны уроженцы Таджикистана, которых заподозрили в грабеже.
Выяснилось, что задержанные состояли в экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая поощряет убийства немусульман.
По адресам, где проживали злоумышленники, находились гражданки России, ранее выезжавшие в Сирию для присоединения к "Исламскому государству". Задержанные вели пропагандистскую работу среди населения и уговаривали людей присоединиться к джихаду на стороне террористических группировок.
У задержанных изъяли экстремистскую литературу, а также награбленное.
Напомним, особый резонанс получило дело студентки МГУ Варвары Карауловой. Девушка пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.
Позднее стало известно, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную ИГ территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.
Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.
