28 октября 2015, 11:21

Происшествия

В Подмосковье задержали двух вербовщиков "Исламского государства"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Подмосковные полицейские задержали двоих подозреваемых в терроризме. Злоумышленники причастны к вербовке добровольцев для отправки на территорию Сирии и Ирака, где действует запрещенная в России экстремистская организация "Исламское государство", сообщает пресс-служба МВД России.

Однако повод для задержания был иным. В полицию города Щелково поступило сообщение, что двое неизвестных, угрожая оружием, похитили у мужчины автомобиль и деньги. Ущерб составил около полутора миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре были задержаны уроженцы Таджикистана, которых заподозрили в грабеже.

Выяснилось, что задержанные состояли в экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая поощряет убийства немусульман.

По адресам, где проживали злоумышленники, находились гражданки России, ранее выезжавшие в Сирию для присоединения к "Исламскому государству". Задержанные вели пропагандистскую работу среди населения и уговаривали людей присоединиться к джихаду на стороне террористических группировок.

У задержанных изъяли экстремистскую литературу, а также награбленное.

Напомним, особый резонанс получило дело студентки МГУ Варвары Карауловой. Девушка пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.

Позднее стало известно, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную ИГ территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.

Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.

терроризм криминал задержания Исламское государство

