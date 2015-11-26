Товарная война с Турцией и борьба с терроризмом

Фото: m24.ru

Ритейлеры боятся остановки продаж алкоголя под новый год

Ритейлеры боятся остановки продаж алкоголя под новый год, сообщают "Ведомости". Участники Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) просят чиновников отложить намеченное на 1 января 2016 года полноценное внедрение в оптовом звене торговли Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В четверг, 26 ноября, должно состояться заседание рабочей группы экспертного совета при РАР, где планируется обсудить внедрение ЕГАИС в опте и рознице.

Россия и Франция не откажутся от совместных действий в Сирии

26 ноября президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд встретятся в Москве, пишут "Ведомости". Главной темой переговоров должны стать вопросы противодействия террористической угрозе и координация в борьбе с "Исламским государством". Лидеры двух стран договорились о встрече сразу после последних терактов в Париже. Визит Олланда в Москву расценивался как стремление Парижа снять противоречия в борьбе с ИГ в Сирии между западной коалицией и Россией.

Ужесточение правил грузоперевозок увеличит стоимость строительства на 7-9%

Ассоциация застройщиков Московской области, ​объединяющая два десятка инвестиционно-строительных компаний, подсчитала рост себестоимости строительства, к которому могут привести изменения правил грузоперевозок, передает РБК. В письме, которое она отправила в Минстрой России, рост затрат строителей оценивается в 7-9 процентов. Чтобы избежать этого, застройщики предлагают освободить от нового дорожного сбора большегрузные грузовики, перевозящие строительные материалы.

Приняты правила записи на видео нотариальных действий

Федеральная нотариальная палата утвердила порядок использования нотариусами средств видеофиксации, сообщает "Российская газета". Теперь любое нотариальное действие – от обычной доверенности до завещания – может быть снято на камеру и лечь в специальный архив. Видеофайл поможет снять все вопросы в спорной ситуации. Действительно ли именно этот человек оформил доверенность? Да: смотрите сами. В здравом уме был почтенный муж, когда отписал почти все состояние молодой жене, обидев прежнюю семью? Возможно, он был неправ, но взгляните - человек был трезв, спокоен и явно осознавал, что делал. Нотариус лишь все зафиксировал.

Прокуроры будут искать деньги чиновников, спрятанные за рубежом

Значительную часть взяточничества в России составляют факты так называемой бытовой коррупции, связанные с незначительными суммами. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Чайка, передает "Российская газета". По его словам, по-прежнему высок удельный вес преступлений, выявленных в так называемой бытовой коррупции. В ряде регионов их доля достигает 80 процентов в общем объеме преступлений коррупционного характера, выявленных правоохранительными органами. Прокуроры по-прежнему выявляют значительное количество незаконных решений следственных органов при расследовании преступлений коррупционного характера. В частности в нынешнем году было отменено 4,5 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по подобным преступлениям.

Россия начинает товарную войну с Турцией

В ответ на атаку бомбардировщика Су-24 истребителем турецких ВВС Россия ограничивает импорт товаров из этой страны, сообщает "Коммерсант". Проблемы у поставщиков уже начались на таможенных постах, оформление грузов, утверждают импортеры, фактически остановлено. 26 ноября уже официально может быть объявлено об ограничении ввоза продовольствия из Турции, объем которого только за десять месяцев этого года составил 1 млрд долларов. Под угрозой и импорт турецких автокомпонентов (0,44 млрд долларов по итогам 2014 года), что может самым серьезным образом сказаться на работе российских заводов по сборке автомобилей.

Диплом продлевает жизнь

Мужчины с высшим образованием имеют шанс в среднем прожить на восемь лет больше, чем окончившие только среднюю школу, следует из обзора ОЭСР "Health at a Glance 2015", передает "Коммерсант". Разница в продолжительности жизни между аналогичными группами у женщин составляет четыре года. Максимальное влияние уровня образования отмечается в странах Центральной и Восточной Европы – например, в Чехии разница в продолжительности жизни достигает 18 лет, в Эстонии – 15 лет, а в Болгарии – 12 лет. Во многом это объясняется большим влиянием факторов риска. На противоположном конце рейтинга находятся Италия, Швеция и Португалия – там эта разница составляет четыре года. Для женщин продолжительность жизни также сильнее зависит от образования в Эстонии (восемь лет), Болгарии (пять с половиной лет) и Чехии (пять лет), а менее всего – в Италии (два года), Швеции (три года) и Португалии (два года).