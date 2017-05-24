Подозреваемого в подготовке терактов мужчину задержали в аэропорту Лондона

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали в аэропорту Станстед мужчину, подозреваемого в подготовке террористических актов. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Скотленд-Ярда.

В сообщении говорится, что 37-летний мужчина планировал совершить посадку на самолет, следующий в Турцию. По версии полиции, он мог далее направляться в Сирию. В заявлении уточняется, что данное задержание не связано с терактом в Манчестере.

В настоящее время сотрудники британской полиции проводят обыски по двум адресам в северной части Лондона, которые указал задержанный.

Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после теракта, произошедшего 22 мая на стадионе "Манчестер Арена" и унесшего жизни 22 человек. Уровень террористической опасности в стране повышен до "критического".