В ходе спецоперации в Нальчике уничтожено восемь боевиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Восемь боевиков были уничтожены в ходе спецоперации в столице Кабардино-Балкарии. Среди убитых - "эмир" Нальчика Шамиль Ульбашев.

"Среди уничтоженных боевиков опознаны два лидера бандподполья - Шамиль Ульбашев и Залим Тутов" - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах МВД.

В части Нальчика с шести утра был введен режим контртеррористической операции. Под действие мероприятия попали несколько центральных улиц города, участок федеральной трассы "Кавказ", железнодорожная линия и дорога на село Майское.

По информации силовиков, в доме, принадлежащем местной жительнице, скрывалось вооруженное бандформирование. В ходе спецоперации дом был оцеплен и боевиков уничтожили. Среди убитых - две женщины, которые также числились в отряде террористов.

Столкновения с боевиками в Кабардино-Балкарии происходят достаточно часто. Две недели назад в Нальчике были ликвидированы два участника бандитского подполья.

По информации Национального антитеррористического комитета ликвидированные боевики были причастны к серии преступлений против "силовиков".