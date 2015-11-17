Закрытие доступа в Telegram не поможет в борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В ФСБ заявили о необходимости ввести дополнительную ответственность для операторов связи в целях борьбы с финансированием терроризма в интернете. После этого в Госдуме предложили рассмотреть возможность закрытия для россиян доступа к мессенджеру Telegram.

Координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что террористы сразу же перейдут в другие мессенджеры.

"Теоретически такое решение принять могут. Но Telegram далеко не единственный из сервисов такого рода. Смысл прекращения доступа только к одну остается под вопросом. Злоумышленники сразу перейдут на другие сервисы. Здесь вопрос в самой сущности интернета, для которого характерна трансграничность. Например, сервисами "Яндекса" можно пользоваться даже в Латинской Америке.

На мой взгляд, здесь вопрос не столько связанный с администрацией сервиса, сколько с взаимодействием в рамках оперативно-розыскной деятельности, следственной работы. Самое действенное средство – выявление коммуникации террористов, их аккаунтов и каналов и точечного пресечения каналов их деятельности", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", о необходимости ужесточения законодательства для борьбы с финансированием терроризма через интернет заявил представитель ФСБ Андрей Егоров на совместном заседании комитетов Совета федерации по международным делам и обороне и безопасности.

Ранее m24.ru сообщало, что Мессенджеры Viber, WatsApp, ICQ и Telegram могут заставить блокировать спам-сообщения и идентифицировать пользователей. Разработать такой законопроект решили в Совете Федерации.

Напомним, в мае 2015 года Минкомсвязь предложила ввести ответственность для предпринимателей за предоставление анонимного доступа к Wi-Fi. На данный момент инициатива находится в доработке.

Обязательная авторизация уже действует при выходе в интернет через Wi-Fi московской подземки. Пользователям необходимо ввести номер мобильного телефона только при первом подключении, после они получают бесплатный доступ в интернет. В случае смены сим-карты, для подключения к Сети потребуется обновить данные.