Борьба с терроризмом в интернете и продажа Райффайзенбанка

Фото: m24.ru

Росавиация просит авиакомпании оценить безопасность полетов в Турцию, Тунис, ОАЭ и Европу

Как стало известно "Коммерсанту", Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям предоставить информацию об уровне авиабезопасности в аэропортах Турции, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и европейских стран.

Ведомство 4 ноября уже просило авиакомпании проверить аэропорты Египта, а через два дня авиасообщение с Арабской Республикой было приостановлено. Тем временем, профильные ведомства говорят о стратегической задаче развития внутреннего туризма, в частности, на Северном Кавказе.

Предполагаемого организатора убийства Бориса Немцова будут искать в Эмиратах

Вчера стало известно о том, что СКР подал в Басманный районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте предполагаемого организатора убийства Бориса Немцова – экс-военнослужащего внутренних войск МВД Руслана Мухудинова (Русик), пишет "Коммерсантъ".

Это означает, что предпринятые правоохранителями в начале ноября попытки поймать скрывшегося Мухудинова на родине, в Чечне, не увенчались успехом – обвиняемого уже объявили в международный розыск, а искать будут в первую очередь в Дубае, в котором давно живут его жена и дети.

ФСБ хочет ужесточить борьбу с терроризмом в интернете

Федеральная служба безопасности считает необходимым ужесточить законодательство по борьбе с финансированием терроризма в интернете, сообщает "Коммерсантъ".

Пока что речь идет об общих формулировках "дополнительной ответственности операторов", под которую теоретически может подпадать деятельность как операторов связи, так и интернет-компаний. В Госдуме уже призвали ФСБ рассмотреть возможность ограничения доступа российских пользователей к мессенджеру Telegram.

"Яндекс" запустит платформу для диагностики рака

"Яндекс" вместе с фармкомпанией AstraZeneca и Российским обществом клинической онкологии запускают платформу RAY для улучшения методов диагностики рака, пишет "Коммерсантъ".

Она позволит генетикам и молекулярным биологам выявлять предрасположенность к онкологическим заболеваниям. В перспективе партнеры смогут зарабатывать на проекте, оставив бесплатным доступ к отдельным его элементам.

Национальная карта обойдется банкам дороже международных

Банкиры оценили себестоимость национальных карт "Мир", выпуск которых намечен на конец этого года, сообщает "Коммерсантъ".

По их подсчетам, "Мир" обойдется им в полтора раза дороже, чем рассчитанные на массовый сегмент карты международных платежных систем (МПС). Проблема – в особенностях собственного платежного приложения национальной карты, которое требует дорогих и вместительных чипов.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) рассчитывают удешевить свои разработки в 2016 году, до тех пор продвигать карты в массы банкиры не хотят.

Райффайзенбанк может быть продан

Российский Райффайзенбанк может быть выставлен на продажу вместо близкой ему по размерам польской "дочки" RBI. По информации "Коммерсанта", такая возможность обсуждается на уровне правления группы.

Необходимость снижать вложения в рискованные активы по-прежнему актуальна для RBI, а это невозможно без продажи "дочерних" банков, однако покупателей на такой по величине банк в России (входит в топ-15) не много. Пока интерес к данному активу подтвердил лишь Альфа-банк.

Водители могут вернуть отобранные права

Верховный суд вынес интересное решение в отношении водителя, который был задержан на дороге в нетрезвом виде и по решению суда лишен прав, сообщает "Российская газета".

Судья Верховного суда посчитал, что основания для назначения наказания были, но при этом были нарушены права водителя. При этом ни мировой судья, ни областной суд не заметили оправдывающих доводов. Человек просто не получил уведомление о том, что его дело рассматривается, соответственно, не имел возможности защищать себя должным образом.

В России появятся водные такси

В российских городах появится новый общественный вид транспорта – водное такси и паромы, пишет "Российская газета". Не исключено, что в некоторых морских и водных регионах в перспективе возникнут площадки для "домов на воде".

На эти перемены нацелен законопроект о внутренних водных путях федерального и регионального значения. Документ правительства уже внесен в Госдуму. Он дает регионам право включать отдельные участки рек, каналов, озер и водохранилищ в перечень внутренних водных путей и эксплуатировать их исходя из нужд населения.

Абитуриентам зачтут значок ГТО при приеме



Минобрнауки утвердило порядок приема в вузы. Он станет основой для тех правил, которые разработают университеты для абитуриентов, сообщает "Российская газета".

Ранее порядок приема утверждался сроком на один год. Теперь этот документ будет носить характер постоянного. Теперь будет учитываться не только аттестат с отличием, но и диплом о среднем профобразовании с отличием, золотой значок ГТО и серебряная медаль за школьные успехи. Прежде учитывалась только золотая.

В Госдуме предложили ФСБ контролировать Telegram

Вчера первый заместитель председателя конституционного комитета Госдумы Александр Агеев попросил директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова проконтролировать работу мессенджера Telegram в России и заблокировать его, если сервис будет использоваться для пособничества терроризму, сообщил депутат "Ведомостям".

Социальные сети помогли тем, кого затронули террористические атаки в Париже

Социальные сети и сервисы оказались важным подспорьем для тех, кого затронули пятничные террористические атаки в Париже, сообщают "Ведомости".

Facebook и Twitter добавили на свои сайты новые средства, позволившие пользователям во всем мире оперативно обмениваться информацией, связанной с терактами, искать близких людей, попавших в беду, и выражать свое сочувствие пострадавшим.

В пятницу в сети Facebook была включена функция Safety Check ("проверка безопасности"), с помощью которой пользователи в районе, подвергшемся нападению, могли указывать в своем профиле, что они в безопасности.

В Twitter, в новостном разделе Moments, отображалась подборка твитов, фотографий и видеоклипов как от новостных агентств, так и от обычных очевидцев трагедии и ее последствий.

Последствия терактов в Париже для производителей люксовых товаров могут быть затяжными

После серии терактов в Париже котировки операторов отелей, производителей предметов роскоши и авиакомпаний оказались под ударом: инвесторы опасаются долгосрочного спада потока туристов из-за этих событий, пишут "Ведомости".

Террористические атаки на Париж окажут "долгосрочное негативное влияние на туристический сектор Франции и все отрасли, которые зависят от туристов", опасается управляющий Roche Brune Asset Management Грегуар Лаверн.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, около 9 процентов ВВП Франции приносит туристическая отрасль (напрямую и опосредованно) и она же обеспечивает около 10 процентов занятости.