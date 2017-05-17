Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать рейс в США

Фото: Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп рассказал главе МИД России Сергею Лавровыу о планах запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" взорвать пассажирский самолет. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

По данным источников, информация была изначально получена израильским шпионом в рядах группировки. Боевики собирались взорвать самолет, следовавший в США. Для этого члены ИГ планировали спрятать взрывчатку в корпусе ноутбука. В этом случае бомбу было бы сложно обнаружить.

Отмечается, что именно из-за этого американские власти рассматривали возможность запретить пронос ноутбуков в салон.